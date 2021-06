Biotechbedrijf Vivoryon klimt op afwachtend Damrak

Vivoryon Therapeutics behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op het Damrak, met een winst van ruim 4 procent. Het biotechnologiebedrijf, dat werkt aan een eigen middel tegen Alzheimer, profiteerde van het nieuws dat het Alzheimermedicijn van de Japanse farmaceut Eisai en zijn Amerikaanse partner Biogen is goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.

Verder keken beleggers uit naar de definitieve economische cijfers van de eurozone over het eerste kwartaal. Daarnaast werd gewacht op het Europese rentebesluit en de Amerikaanse inflatiecijfers die later deze week bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 719,86 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1069,73 punten. De graadmeters in Londen en Parijs klommen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in april. Een dag eerder lieten de fabrieksorders in de grootste economie van de eurozone ook al een verrassende afname zien.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,7 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

In de MidKap steeg Basic-Fit 0,6 procent. Woensdag gaan de sportscholen in Frankrijk en België open. Dit zijn de laatste twee landen waar de clubs nog dicht zijn vanwege de coronamaatregelen. In Nederland gingen de fitnessclubs in mei al open. Alle fitnessclubs van het bedrijf zijn daarmee vanaf woensdag weer open.

ABN AMRO klom 0,4 procent. De bank verkoopt dochteronderneming Maas Capital, een onafhankelijke investeerder binnen de scheepvaart en olie- en gasindustrie. Het onderdeel past niet meer binnen de kernactiviteiten van de bank.

Hunter Douglas won 0,8 procent tot 84,50 euro. De maker van rolgordijn Luxaflex reageerde op speculatie dat topman en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg de overnameprijs van 82 euro per aandeel op het bedrijf zou kunnen verhogen. Volgens het Nederlands recht mag een bod echter niet worden verhoogd tot één jaar na het uitbrengen ervan. De speculatie over een mogelijke verhoging van de biedprijs is volgens Hunter Douglas dan ook ongegrond. Funderingsspecialist Sif kampte met een adviesverlaging door ABN AMRO-Oddo BHF en verloor 0,8 procent.

De euro was 1,2174 dollar waard, tegen 1,2194 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 68,76 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 70,96 dollar per vat.