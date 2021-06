‘Consumenten lopen meer risico dan ooit op kopen namaakproducten’

De kans dat consumenten met de aankoop van een product als kleding, cosmetica, speelgoed, wijn of zelfs bestrijdingsmiddelen worden genept met namaakproducten was nog nooit zo groot als nu. Volgens onderzoek door het Europese bureau voor intellectueel eigendom EUIPO is 9 procent van de Nederlanders misleid met een nagemaakt product, met alle risico’s van dien. Tijdens de coronacrisis is meer digitaal gewinkeld, waarmee ook de bezorgdheid onder consumenten over namaakspullen toenam.

Volgens EUIPO kunnen namaakproducten voor ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s zorgen. Dan gaat het bijvoorbeeld om nepmedicijnen of nagemaakte mondkapjes. De bezorgdheid over de namaakproducten is in de coronacrisis alleen maar toegenomen. Producenten van die artikelen slaan volgens EUIPO munt uit de onzekerheid bij mensen over nieuwe behandelingen en vaccins.

Bijna 7 procent van de EU-invoer bestaat uit namaakgoederen. Door de handel in namaak lopen bedrijven ook inkomsten mis. Dan gaat het ook om inbreuk op intellectuele eigendommen.

Aan namaakparfums of -pillen kleven nog meer risico’s, waarschuwt EUIPO. Er is volgens de organisatie ook steeds meer bewijs voor een verband tussen namaak van producten en piraterij, en andere ernstige misdrijven. Denk aan de handel in mensen en drugs, cybercriminaliteit en het witwassen van geld.