‘Europese luchthavens moeten ontheffing van convenanten vragen’

Door het trage herstel van de luchtvaart van de coronacrisis komen verschillende luchthavens mogelijk financieel in de knel te zitten. Ze hebben wel genoeg financiële middelen voorhanden voor een langere periode van gematigd verkeer, maar door het tragere herstel zullen ze mogelijk niet voldoen aan bepaalde prestatieafspraken met schuldeisers. Daarom is het volgens kredietbeoordelaar Moody’s nodig dat ze ontheffing weten te regelen voor deze convenanten.

Moody’s verwacht dat het verkeersvolume op de Europese luchthavens dit jaar gemiddeld 70 procent onder het niveau van 2019, het laatste jaar voor de crisis, zal liggen. Volgens de kredietbeoordelaar zullen schuldeisers steun blijven geven, gezien het potentieel voor herstel zodra de uitbraak van het coronavirus onder controle is.

Het bureau verwacht in zijn basisscenario dat de luchtvaart pas tegen 2024 weer op het niveau van voor de crisis zit. Om kosten te besparen hebben luchthavens kapitaaluitgaven teruggeschroefd en hebben ze gesneden in de operationele kosten. Deze maatregelen, in combinatie met kapitaalinjecties en de opschorting van dividenduitkeringen, ondersteunen de kasstroom van de luchthavenexploitanten.

Volgens Moody’s zullen de schulden van de luchthavens tegen 2023 met zo’n 13 procent zijn opgelopen in vergelijking met 2019. De winst voor rente, belastingen en eenmalige posten zal dan nog onder het niveau van 2019 liggen.