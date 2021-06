FrieslandCampina moet van Thaise rechter 57 miljoen euro betalen

FrieslandCampina gaat in hoger beroep in een rechtszaak in Thailand waarbij het zuivelbedrijf werd opgedragen een nabetaling te doen van omgerekend 57 miljoen euro. Ondertussen onderzoekt het bedrijf de eventuele gevolgen van het vonnis op de financiële resultaten.

FrieslandCampina zou bij een klant in het Aziatische land tussen 2009 en 2019 te veel kosten in rekening hebben gebracht. Daar is het bedrijf het niet mee eens. De relatie tussen FrieslandCampina en de klant, die niet nader wordt genoemd, eindigde in 2019. Volgens de zuivelonderneming heeft de klant achteraf geklaagd over de voorwaarden van contracten die in de loop van de jaren met goedkeuring van beide kanten werden verlengd.

FrieslandCampina wacht nog op de schriftelijke bevestiging van het vonnis. Dat volgt naar verwachting later deze maand waarna het bedrijf beroep zal aantekenen.