ING: woningbouw gaat volgend jaar toenemen

De bouw van nieuwe woningen gaat volgend jaar met 2 procent toenemen naar zo’n 70.000 huizen. Dat schrijft het Economisch Bureau van ING in een rapport over de bouwproductie. Daarin staat ook dat nog maar een beperkt aantal aannemers last heeft van schaarste aan bouwmaterialen zoals hout, staal en plastics en dat veel bouwbedrijven de hogere kosten van materialen willen door gaan berekenen in de prijzen.

ING zegt dat de belangrijkste reden voor de toenemende woningbouw het stijgende aantal vergunningen voor nieuwbouw is. In het coronajaar 2020 daalde de bouwproductie met 0,8 procent, de eerste krimp in zes jaar. Daar waren minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen, problemen met stikstof in vooral de infrasector en een daling van de investeringen in nieuwe bedrijfspanden door de onzekere economische situatie debet aan, aldus ING. Wel konden bouwwerkzaamheden ondanks sociaal afstand houden redelijk goed doorgaan en hielden ook verbouwingen in en om huis tijdens lockdowns de krimp beperkt.

Dit jaar blijft de sector nog de nawee├źn ondervinden van vorige jaren, zegt ING. In het eerste kwartaal kromp de bouwproductie met 1,8 procent op jaarbasis. Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in de loop van 2020 wel weer gegroeid ten opzichte van 2019, maar nog altijd lager dan in 2018. Doordat het ongeveer 1,5 jaar duurt voordat een vergunning uitmondt in een opgeleverde woning blijft de woningbouwproductie daardoor dit jaar nog onder druk staan, aldus de bank.

ING meldt verder dat in mei 11 procent van de bouwbedrijven aangaf dat zij productiebelemmeringen ervaren door een tekort aan bouwmaterialen. Daarnaast geldt voor 13 procent van de bedrijven dat ze niet alle werkzaamheden uit kunnen voeren door een tekort aan personeel. Per saldo gaf in mei de helft van de bedrijven aan de komende maanden de prijzen te willen gaan verhogen vanwege de hogere materiaalkosten.

De bank verwacht dat de tekorten aan bouwmaterialen wel beperkt zullen blijven aangezien de bouw dit jaar niet groeit en de productieketens weer langzaam op gang komen. Begin volgend jaar zullen die tekorten weer gaan afnemen, denkt ING.