KLM moet piloten Martinair weer in dienst nemen

Luchtvaartmaatschappij KLM moet eerder ontslagen piloten die voor Martinair Cargo vlogen weer in dienst nemen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald in een slepende zaak die door 116 huidige en voormalige vliegers was aangespannen. Het ontslag van piloten van Martinair was onderdeel van de integratie van de maatschappij in KLM. Daarbij moesten piloten weer onderaan beginnen bij KLM met verlies van arbeidsvoorwaarden.

De vliegers stapten naar de rechter om alsnog behoud van hun baan en hun oude arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Ze meenden dat sprake was van een overgang van onderneming, waarbij zij dezelfde rechten hadden moeten krijgen als de KLM-piloten. Daarin geeft het gerechtshof ze nu gelijk. Per 1 januari 2014 zijn ze volgens de rechter in dienst gekomen van KLM. Eerder had het hof Amsterdam geoordeeld dat er geen sprake was van overgang van onderneming. Dat arrest werd door de Hoge Raad vernietigd.

In de tijd bij Martinair hadden de piloten ook bepaalde senioriteitsvoordelen opgebouwd. De vrachtvliegers eisten daarmee ook een plaats op de senioriteitslijst van KLM met behoud van de opgebouwde senioriteit bij Martinair. Dat heeft het hof afgewezen, omdat er bij de overgang van onderneming geen sprake mag zijn van versobering van de arbeidsvoorwaarden. Dat betekent concreet dat de instroom van de piloten wel op het niveau is van de voorwaarden bij Martinair, maar de opgebouwde senioriteit bij KLM geldt vanaf 2014. Evengoed kan dit de luchtvaartmaatschappij opzadelen met flinke betalingen achteraf.

KLM zegt de uitspraak te bestuderen en beraadt zich op vervolgstappen.