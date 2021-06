‘Mensen werken langer door na verhoging AOW-leeftijd’

Mensen werken langer door sinds de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd. Volgens onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt en Maastricht University in opdracht van Ministerie van SZW is de piek in de pensioenleeftijd verschoven van 65 naar 66 jaar, ondanks dat mensen vaak de keuze hebben om ook op andere leeftijden met pensioen te gaan.

Sinds 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs opgevoerd. Daarbij wordt de AOW-regeling steeds meer de leeftijd die bepaalt waarop mensen met pensioen gaan. De gemiddelde leeftijd waarop zelfstandigen met pensioen gaan stijgt daarbij harder dan die van mensen in loondienst.

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat mensen langer in een werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkering blijven. Daarbij beroepen steeds meer 65-plussers zich op deze regeling als gevolg van de hogere AOW-leeftijd. Maar ook komen meer mensen weer aan het werk.

Het percentage oudere werknemers dat denkt aan de fysieke en psychische eisen van het langer doorwerken te kunnen voldoen stijgt ook. Wel baart het de onderzoekers zorgen dat er de laatste jaren minder geld wordt uitgegeven aan scholing en cursussen, wat mogelijk op termijn van invloed kan zijn op de duurzame inzetbaarheid van mensen.