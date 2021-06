‘Nederlanders zijn meest optimistisch over werk ondanks corona’

Nederlandse werknemers zijn ondanks de coronacrisis bovengemiddeld optimistisch gebleven over hun werk. Dat meldt loonstrookjesverwerker ADP, die tienduizenden werknemers in zeventien landen vroeg naar de coronapandemie en hoe ze denken over de toekomst. Een kwart van de Nederlandse werknemers is zelfs zeer optimistisch over hun baan.

Net als vorig jaar ligt het percentage Nederlanders dat blij is met hun werk op 83. Daarmee steekt Nederland volgens ADP met “kop en schouders” boven andere Europese landen uit qua werktevredenheid. Volgens Martijn Brand, algemeen directeur van ADP, komt het Nederlandse optimisme door de steun die de overheid uittrok voor het bestrijden van de gevolgen van de pandemie.

Wereldwijd daalde het optimisme over werk licht. Met name Europeanen werden somberder. Waar vorig jaar 78 procent van de Europeanen nog positief gestemd was, daalde dit naar 72 procent dit jaar. Spanje, dat ook hard werd geraakt door de coronacrisis, is het minst optimistisch. In Latijns-Amerika, in Brazilië in het bijzonder, waren werknemers het positiefst, daarna volgt de regio Azië-Pacific.

Mensen die parttime werken zijn minder optimistisch. Dat komt ook door de sectoren waarin veel parttimers werken, zoals de reisbranche. Deze is door de pandemie hard geraakt. Ruim een vijfde van de reiswerknemers is pessimistisch over de komende vijf jaar. Voor de coronacrisis was dit maar 8 procent. Daarnaast daalde bij bijna alle leeftijdscategorieën van de parttimers het optimisme, bij 55-plussers steeg dit juist.

Hoewel het optimisme nu hoog lijkt, moeten werkgevers volgens ADP dit wel vast weten te houden en blijven communiceren met hun medewerkers over de verwachtingen en de stand van zaken, zegt Brand. “Het gaat daarbij niet alleen om optimisme, maar ook om betrokkenheid en weerbaarheid op de langere termijn.”