Renault moet miljoenen betalen na aanklacht dieselschandaal

Renault is door de Franse autoriteiten aangeklaagd voor gesjoemel met de uitstootgegevens van dieselauto’s. Het autoconcern verweert zich nog tegen de aantijgingen, maar moet om procedurele redenen wel alvast 20 miljoen euro betalen en een bankgarantie van 60 miljoen euro verstrekken om mogelijke schade te dekken.

De stap is gezet door speciale justitiƫle onderzoekers. Die kunnen in Frankrijk bedrijven of individuen aanklagen als er serieuze aanwijzingen zijn dat er zaken niet volgens de regels zijn gegaan. Ze kunnen dan beslissen of ze een zaak voor de rechter willen brengen, maar zijn daarna niet meer betrokken.

Het onderzoek naar Renault liep al sinds 2017. De autofabrikant zelf ontkent iets verkeerds te hebben gedaan. “Alle Renault-voertuigen zijn altijd goedgekeurd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving”, stelt het concern in een verklaring. Volgens Renault is er in zijn wagens ook nooit speciale software aangetroffen waarmee de emissie van de auto gemanipuleerd zou kunnen worden.

Renault is een van de autofabrikanten die onder een vergrootglas ligt sinds in 2015 aan het licht kwam dat Volkswagen op grote schaal geknoeid heeft met uitstootgegevens. De kwestie heeft Volkswagen al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten. Ook bijvoorbeeld Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft al forse boetes gekregen voor manipulaties met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren.