‘Amerikaanse miljardairs betaalden amper tot geen belasting’

Meerdere Amerikaanse miljardairs hebben enkele jaren geen inkomstenbelasting betaald. Dat staat in een rapport van onderzoeksplatform ProPublica, dat dinsdag is gepubliceerd. ProPublica baseert zich op gelekte documenten van de IRS, de Amerikaanse belastingdienst.

De documenten hebben betrekking tot de belastingaangiftes van de 25 rijkste Amerikanen. Enkele van de rijkste Amerikanen “betaalden amper tot geen belasting in verhouding tot hun enorme rijkdom – soms betaalden ze zelfs niets”, zegt ProPublica.

Onder andere de gegevens van Amazon-oprichter Jeff Bezos en SpaceX-oprichter Elon Musk worden in het rapport genoemd. Bezos, de rijkste man ter wereld, zou in 2007 en 2011 helemaal geen inkomstenbelasting hebben betaald. Voor Musk was dat in 2018 het geval. Ook onder anderen de voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg en investeerders George Soros en Waren Buffet worden genoemd.

Volgens het onderzoeksplatform waren de miljardairs niet illegaal bezig toen ze aangifte deden van hun belasting, maar maakten ze gebruik van strategie├źn om belasting te ontduiken “die buiten het bereik van normale mensen liggen.”

Het Amerikaanse ministerie van Financi├źn en andere autoriteiten onderzoeken hoe de belastingaangiftes zijn gelekt. Het ministerie stelt dat het illegaal is om vertrouwelijke overheidsinformatie zonder toestemming openbaar te maken. Ook de Amerikaanse federale politiedienst FBI en federale aanklagers in Washington zijn ingelicht.