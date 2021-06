Amerikaanse toezichthouder SEC bekijkt verandering beursregels

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) bekijkt manieren om de regels voor de beurshandel in New York aan te passen. Dat zei SEC-voorzitter Gary Gensler. Volgens hem zijn die aanpassingen nodig om bij te blijven met de huidige technologische ontwikkelingen.

Gensler zegt dat hij zijn personeel opdracht heeft gegeven om te kijken naar veranderingen van de regels, waaronder manieren hoe prijzen worden bepaald. “Ik denk dat het gepast zou zijn om te kijken naar manieren om de regels van de SEC op te frissen.” Dat is volgens hem belangrijk om te blijven zorgen voor een eerlijke, ordelijke en efficiĆ«nte markt, terwijl ook investeerders worden beschermd en kapitaalvorming wordt ondersteund. Gensler kwam in april aan het hoofd te staan van de SEC.

Er is de laatste tijd verhoogde aandacht geweest voor de regels voor de beurshandel op Wall Street door de enorme koersschommelingen van de zogeheten Reddit-aandelen. Die zijn vernoemd naar internetforum Reddit waar beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen, vooral via de populaire beleggingsapp Robinhood. Het gaat bijvoorbeeld om bioscoopketen AMC Entertainment en computerspellenwinkelketen GameStop.