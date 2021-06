KPN en APG gaan nog meer huishoudens voorzien van glasvezel

KPN kan met behulp van pensioenuitvoerder APG nog net iets meer huishoudens voorzien van glasvezel dan eerder gemeld. De reikwijdte van de samenwerking is iets vergroot en toegenomen met zo’n 75.000 huishoudens. In totaal gaan ze daardoor komende jaren 750.000 huishoudens en zo’n 225.000 bedrijven aansluiten op het glasvezelnet.

KPN maakte in maart al bekend dat APG, dat het pensioengeld belegt voor pensioenfonds ABP, het telecombedrijf financieel helpt om sneller dorpen en kleine woonkernen op glasvezel aan te sluiten. Dit gebeurt via een bedrijf dat voor de ene helft in handen is van APG en voor de andere helft in handen van KPN.

Het samenwerkingsverband, genaamd Glaspoort, investeert ruim 1 miljard euro in de aanleg van glasvezel, dat sneller internet mogelijk maakt. Het aanleggen van al die aansluitingen levert naar verwachting ruim duizend banen op. Het is de bedoeling dat er dit jaar al meer dan 70.000 glasvezelverbindingen bijkomen.

Onlangs werd al bekend dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) akkoord ging met de deal. Verschillende concurrenten van KPN gaven eerder bij de toezichthouder aan zorgen te hebben over het project. Ze vreesden voor hun kansen om nog goed te kunnen concurreren op de Nederlandse glasvezelmarkt, waar KPN nu al de grootste speler is. Maar de ACM zag geen bezwaren en stelde tevreden te zijn dat het toekomstige netwerk wordt opengesteld voor andere telecomproviders.