Pools kluisjesbedrijf InPost wint op rustig Damrak

Het aandeel InPost ging woensdag vooruit op het Damrak. Beleggers reageerden op het nieuws dat de Poolse aanbieder van pakketkluisjes naar de MidKap promoveert. De Europese beurzen lieten opnieuw weinig beweging zien. De markten zijn vooral in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat donderdag naar buiten komt. Een sterke stijging van het algemene prijspeil zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat de Amerikaanse centrale bank het stimuleringsbeleid zal gaan afbouwen.

InPost (plus 1,2 procent) promoveert op 21 juni naar de index van middelgrote bedrijven. De Poolse onderneming, die in januari naar de Amsterdamse beurs ging, neemt de plaats in van biotechnologiebedrijf Pharming (min 0,9 procent), dat naar de Smallcaps-index degradeert. De samenstelling van de AEX-index blijft volgens beursuitbater Euronext ongewijzigd.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 720,24 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1070,49 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen bleef achter met een min van 0,4 procent.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield zette de opmars voort en ging opnieuw aan kop in de AEX, met een winst van 2,6 procent. De eigenaar van Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam won een dag eerder al bijna 6 procent.

Telecomconcern KPN (plus 1,6 procent) toonde herstel na het verlies van meer dan 4 procent op dinsdag. Grootste daler was fintechbedrijf Adyen met een min van 1,1 procent. In de MidKap stonden luchtvaartcombinatie Air France-KLM en koffieconcern JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, bovenaan met een winst van dik 1 procent.

In Madrid won Inditex ruim 1 procent. De Spaanse eigenaar van kledingketens als Zara en Pull & Bear zag de verkopen in het eerste kwartaal geleidelijk herstellen. In de eerste weken van het tweede kwartaal versnelde het herstel sterk doordat steeds meer winkels hun deuren weer mochten openen. Inmiddels zijn bijna alle winkels van Inditex weer open.

De euro was 1,2180 dollar waard, tegen 1,2178 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 70,44 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer op 72,63 dollar per vat.