Shell belooft sneller te verduurzamen na uitspraak rechter

Shell versnelt zijn strategie om te verduurzamen. Die belofte deed topman Ben van Beurden. In een verklaring rept hij van een uitdaging die Shell niet uit de weg gaat. Ook wees hij erop dat Shell niet het enige bedrijf kan zijn dat gedwongen wordt om zijn uitstoot te verminderen. Hij blijft dan ook verbaasd over het oordeel van de rechter waartegen het bedrijf naar verwachting in beroep zal gaan.

De rechter besloot eerder dat de klimaatplannen van Shell niet ver genoeg gingen en dat het bedrijf per direct meer moet doen om zijn uitstoot naar beneden te krijgen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de uitstoot door gebruikers van producten van Shell.

Van Beurden benadrukt dat iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van de planeet, dus ook Shell, hetzelfde doel voor ogen heeft. En dat is het halen van de klimaatdoelen van Parijs. De uitspraak van de rechter verandert daar volgens Van Beurden niets aan. Het bedrijf is evengoed op zoek naar manieren de uitstoot nog verder terug te brengen, zonder dat de winstgevendheid van de onderneming in gevaar komt.

Shell benadrukt dat het qua duurzaamheid een voorloper is in de sector. Maar meer dan 90 procent van de uitstoot waarvoor Shell verantwoordelijk voor is, is afkomstig van het gebruik van de producten die het concern verkoopt. Van Beurden zegt nog steeds teleurgesteld te zijn dat Shell er als bedrijf is uitgepikt. “Maar naar mijn mening helpt dit niet de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen.”

Als Shell per direct zou stoppen met de verkoop van benzine en diesel, zou dat volgens de topman de uitstoot van Shell zeker verminderen. Maar de wereld zou er niet bij zijn gebaat, omdat mensen dan elders gaan tanken. “De maatschappij moet dringend actie ondernemen tegen klimaatverandering”, vervolgt Van Beurden. “Maar een rechtbank die één energiemaatschappij opdraagt haar emissies en die van haar klanten te verlagen, is niet het antwoord.”

“Willen bedrijven met succes investeren, dan hebben zij ook een doortastend, duidelijk en consistent overheidsbeleid nodig”, vervolgt hij. Volgens Van Beurden is samenwerking ook noodzakelijk.