‘Staking bij kaasbedrijf Royal A-Ware is niet meer nodig’

De aangekondigde staking bij kaasbedrijf Royal A-Ware in Culemborg is afgelast, omdat deze volgens vakbond FNV niet meer nodig is. Er heeft dinsdagavond nog overleg plaatsgevonden met werkgeversorganisatie GemZu. Daar is een verbeterd loonbod uitgekomen, waar de FNV-leden bij A-Ware inmiddels mee hebben ingestemd.

Personeel van het kaasbedrijf wilde eigenlijk woensdagavond met een 48 uur durende staking beginnen. A-Ware maakt deel uit van de cao Kaaspakhuisbedrijf, waar zo’n 4500 mensen onder vallen. De onderhandelingen hiervoor gingen erg moeizaam.

Volgens FNV wilden de werkgevers begin dit jaar de lonen eigenlijk helemaal niet verhogen. Onder druk van acties van de medewerkers is voor een tweejarige cao nu een loonstijging van in totaal 5 procent afgesproken. Ook zijn er andere afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de pensioenpremie en ziekmeldingen.

FNV drong er eerder ook op aan dat grote bedrijven als FrieslandCampina en A-Ware uit de sector-cao zouden treden en met een eigen cao zouden komen. Maar daar wilden de werkgevers niet aan. Uiteindelijk heeft de achterban van FNV bij A-Ware deze eis laten varen. Het instemmen met de verbeterde cao-afspraken betekent dat wordt afgezien van de eigen bedrijfs-cao. Bij A-Ware in Culemborg werken volgens de bond ongeveer 250 mensen.