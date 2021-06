Utrechtse gevangenis wordt mix van horeca, wonen en buurtruimtes

De voormalige Utrechtse gevangenis Wolvenplein krijgt een nieuwe bestemming. De monumentale penitentiaire inrichting wordt verbouwd tot woningen, horeca, hotel en buurtruimtes. Ook voorziet het plan in een openbare wandelroute over het terrein en een brug over de singel.

Eigenaar Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het complex aan gebiedsontwikkelaar AM. In maart vorig jaar werd het verkoopproces van Wolvenplein gestart. Daarbij gold een reeks criteria waaraan moest worden voldaan, over onder meer publieke toegankelijkheid en een mix van functies van het nieuwe complex. Ook moeten de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het complex herkenbaar blijven

Het Rijk draagt het monumentale complex deze zomer over aan AM zodat de herontwikkeling kan plaatsvinden. De gemeente gaat nu in gesprek met AM over de uitwerking van het plan. Daarna wordt meer bekend over onder meer de planning.