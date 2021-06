Zaak beleggers tegen bestuurders failliet Imtech haalt niets uit

Een tiental beleggers die oud-bestuurders en een commissaris van de in 2015 failliet verklaarde technisch dienstverlener Imtech voor de rechter sleepten, krijgen de rechter niet aan hun zijde. De klagers stelden de leiding van Imtech verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van het faillissement. Volgens de rechter zijn de beleggers onvoldoende concreet en is de kwestie deels verjaard.

Door het omvallen van Imtech gingen miljarden aan beurswaarde verloren. In hun eis stellen de beleggers dat de bestuurders en de commissaris onrechtmatig hadden gehandeld. Tijdens de rechtszaak veranderden zij hun eis. Zij verlangden een schadevergoeding variƫrend van 707,50 euro tot 35.619,10 euro.

Bij Imtech was in 2013 een groot boekhoudschandaal aan het licht gekomen. De onderneming verspeelde daarmee het vertrouwen van banken en beleggers en ging uiteindelijk in de zomer van 2015 failliet.

De rechtbank oordeelt nu dat een deel van de vorderingen van de beleggers is verjaard. Daarnaast hebben de klagers onvoldoende concreet gemaakt welk verwijt zij die vijf bestuurders maken. “De verwijten zijn te algemeen en niet ernstig genoeg om de bestuurders en de commissaris persoonlijk aansprakelijk te houden”, aldus het oordeel. De rechtbank is er ook niet van overtuigd dat de bestuurders en commissaris betrokken zijn geweest bij de gestelde fraude.