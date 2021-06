Banktoezichthouders willen zware kapitaalregels voor bitcoin

Banken moeten voldoende geld opzijzetten om een volledig verlies te kunnen dekken op alle bitcoins en andere cryptomunten die ze in bezit hebben. Dat stelt het Basel Committee on Banking Supervision voor, een comité van toezichthouders wereldwijd. Het is een stap die grootschalig gebruik van digitale munten door banken zou kunnen voorkomen.

Volgens het comité kan de groei van het gebruik van cryptomunten een gevaar vormen voor de wereldwijde financiële stabiliteit als er geen kapitaalvereisten worden ingevoerd. Daarbij wijzen de toezichthouders op de grote koersschommelingen van onder meer de bitcoin. Ook fraude, cyberaanvallen, witwassen en het financieren van terrorisme zien ze als potentiële gevaren.

Bitcoin en alle andere cryptomunten zijn gezamenlijk ruim 1600 miljard dollar waard, volgens CoinMarketCap. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld.