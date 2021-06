China reageert met nieuwe wet op buitenlandse sancties

China heeft een nieuwe wet aangenomen om buitenlandse sancties tegen te gaan, heeft de Chinese staatstelevisie naar buiten gebracht. Maar de precieze details van de wet zijn nog niet vrijgegeven. Volgens lokale experts gaat het om het nieuwste en meest uitgebreide juridische instrument om wraak te nemen op strafmaatregelen en druk van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Het Westen is al heel lang kritisch op China op het gebied van onder meer handel en technologie en het beleid ten aanzien van Hongkong. Dit alles heeft tot meerdere sancties en andere maatregelen geleid. Dinsdag nog werd bekend dat de VS de aanpak van oneerlijke handelspraktijken en dan met name die door China gaat opvoeren. Daarvoor wordt een speciale commissie in het leven geroepen. Verder wordt de toegang tot cruciale producten zoals halfgeleiders en accu’s voor elektrische voertuigen herzien.

China beschuldigde de VS er vervolgens van te lijden aan “parano├»de waanbeelden”. Toen werd ook al gezegd dat Peking bezig was met tegenmaatregelen die donderdag ter stemming konden worden gebracht. Buitenlandse bedrijven die zaken willen doen in China kunnen ook al te maken krijgen met toenemende controle van Chinese autoriteiten op hun activiteiten.

De relatie tussen Washington en Peking is niet louter vijandig. Volgens een verklaring van de Chinese overheid worden er ook pogingen gedaan om de handelsbetrekkingen te verbeteren. Dat zouden de twee landen zijn overeengekomen in de eerste telefoongesprekken tussen de handelsministers sinds Joe Biden president is. De Amerikanen wilden niet reageren op een verzoek om iets over de gesprekken te zeggen, maar leken op voorhand minder positief. De regering-Biden heeft ondanks een beloofde herziening ook nog geen grote wijzigingen aangebracht in het beleid van voormalig president Donald Trump.