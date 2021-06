‘G7 praat over plannen voor uitfaseren brandstofauto’s’

De leiders van de G7-landen praten over plannen om tegen het einde van dit decennium het gebruik van brandstofauto’s geleidelijk uit te faseren en over te gaan op elektrische wagens. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van inzage in documenten van de G7. Vrijdag begint in het Verenigd Koninkrijk een G7-top.

Het zou de bedoeling zijn dat de meeste verkopen van nieuwe auto’s tegen 2030 of al eerder uit elektrisch aangedreven voertuigen bestaan en dat dus veel minder auto’s die op benzine of diesel rijden, worden verkocht. Dat moet bijdragen aan het verlagen van de uitstoot van schadelijke stoffen. De landen van de G7, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, ItaliĆ«, Canada en Japan, zouden wel verdeeld zijn over hoe specifiek die maatregelen er dan uit zouden moeten zien.

De Britse premier Boris Johnson die de G7-vergadering voorzit, heeft al aangekondigd dat vanaf 2030 er geen nieuwe auto’s die rijden op benzine of diesel meer mogen worden verkocht in het Verenigd Koninkrijk. De andere G7-landen lijken waarschijnlijk niet over te gaan tot zo’n beslissing.