Industrie draait nog steeds op volle toeren

De Nederlandse industrie draait nog altijd op volle kracht. Daarbij wordt er meer geproduceerd dan voor de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de sector al een paar maanden terug op het pre-crisis niveau, waarbij ook het vertrouwen van producenten op het hoogste niveau ligt in drie jaar tijd.

De dagproductie van de industrie lag in april bijna 13 procent hoger dan een jaar eerder. De groei was het grootste in de transportmiddelenindustrie. Maar de vergelijking met april 2020 gaat mank, omdat verschillende fabrieken vanwege de uitbraak van het coronavirus een jaar geleden hun deuren gesloten hielden of de productie beperkten. Maar vergelijk je de productie van april 2021 met die van dezelfde maand in 2019, dan is volgens het CBS sprake van 1 procent groei.

In vergelijking met maart dit jaar is sprake van een stijging van de productie met 0,2 procent. Dat cijfer is voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerd. In mei 2020 bereikte deze productie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet.

Afgelopen maand is de stemming onder ondernemers in de industrie verder verbeterd en lag het producentenvertrouwen op het hoogste niveau in drie jaar. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de industrie. Het Duitse producentenvertrouwen was in mei opnieuw gestegen. Evengoed lag de Duitse industriĆ«le productie in april nog zo’n 6 procent onder het niveau van voor de crisis.