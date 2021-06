Luchtvaartbedrijven verwachten omzetstijging in tweede kwartaal

De omzetten in de transportsector daalden wederom in het eerste kwartaal, maar met name luchtvaartbedrijven verwachten dat daar dit kwartaal verandering in komt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nu de vaccinatiecampagne in veel landen op stoom is, wordt het langzaamaan makkelijker om het vliegtuig te pakken.

De omzet van de hele transportsector daalde het voorgaande kwartaal met ruim 4 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral bedrijven die zich bezighouden met personenvervoer hebben het moeilijk in deze tijd met vele reisbeperkingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om touringcar- en taxibedrijven, maar ook het openbaar vervoer en de luchtvaart. Post- en koeriersdiensten vormen een uitzondering en boekten zelfs een recordstijging van de omzet.

Luchtvaartbedrijven zagen hun omzet afgelopen kwartaal bijna halveren vergeleken met een jaar eerder. Maar deze sector verwacht snel verbetering. Ruim 90 procent van de luchtvaartbedrijven verwacht in het tweede kwartaal meer omzet te behalen dan in het kwartaal daarvoor, tegen 27 procent van alle transportbedrijven.