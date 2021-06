Luchtvaartmaatschappijen willen aanpassing EU-compensatieregels

De grote luchtvaartmaatschappijen Air France-KLM, British Airways-moeder IAG, Lufthansa, Ryanair en easyJet hebben kritiek op de in hun ogen ruimhartige financiële compensatieregeling in de Europese Unie voor reizigers die te maken hebben met lange vertragingen of annulering van vluchten.

Ze vinden dat die regels aangepast moeten worden nu de luchtvaart zwaar te kampen heeft met de gevolgen van de coronapandemie, waardoor vliegtuigen massaal aan de grond moesten blijven. Luchtvaartmaatschappijen waren hier vorig jaar tijdens de lockdowns meer dan 10 miljard euro aan kwijt, terwijl ze financieel al zwaar gebukt gingen onder de crisis. Hoewel veel reizigers konden worden omgeboekt, moesten de maatschappijen dus nog veel geld betalen aan klanten die compensatie eisten.

Topman Ben Smith van Air France-KLM had hierover overleg met zijn collega’s van de andere grote Europese luchtvaartmaatschappijen op een jaarlijks overleg. Hij zegt dat het tijd wordt om naar regels te gaan die “meer realistisch en meer in balans zijn”.

De Europese verordening 261/2004 voor bescherming van vliegtuigpassagiers werd in 2005 geïntroduceerd en de Europese Commissie zou al kijken naar mogelijke aanpassingen.