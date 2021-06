Ook Lidl ontving brief van voetbalbond vanwege EK-campagne

Supermarktconcern Lidl heeft net als concurrent Jumbo een brief van de KNVB gekregen vanwege de EK-reclamecampagne. De Fluoranje-campagne, inclusief de kleding, zou als “een aanval” op de officiële KNVB-kleding worden gezien, meldt Lidl. De brief kwam via de Europese voetbalbond UEFA binnen bij de onderneming.

In de campagne van Lidl is een prominente rol weggelegd voor oud-international Rafael van der Vaart. Lidl heeft eind mei naast de Fluoranje-spaaractie ook de officiële UEFA-shirts verkocht. Volgens het concern heeft het zich bij alle uitingen aan de internationaal geldende regels van de UEFA gehouden. De supermarktketen ziet dan ook geen reden om aanpassingen te doen in het uitingen.

Eerder werd bekend dat ook de EK-campagne van Jumbo niet de goedkeuring had van de KNVB. Maar verder dan het sturen van een brief aan Jumbo ging de voetbalbond niet.

Volgens de KNVB wordt opgekomen voor commerciële belangen. Supermarktketen Albert Heijn is officieel partner van de voetbalbond en liet al weten dat de actie van de KNVB buiten het bedrijf om is gegaan.