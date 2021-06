S&P 500 naar nieuw record op Wall Street na inflatiecijfers VS

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten, met een nieuw record voor de brede S&P 500. Beleggers leken niet echt onder de indruk van de belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten die hoger uitvielen dan verwacht. Verder kelderde het aandeel van computerspellenwinkelketen GameStop meer dan 27 procent na het nieuws dat er meer aandelen verkocht kunnen worden.

De Amerikaanse inflatie kwam in mei uit op 5 procent op jaarbasis. Daarmee werd het leven in de VS in doorsnee nog duurder dan de gemiddelde verwachting van kenners die uitgingen van een stijging van de inflatie tot 4,7 procent. De vrees bestaat dat de algehele prijsstijgingen ervoor zullen zorgen dat centralebankenkoepel Federal Reserve eerder tot een renteverhoging zal beslissen of het afbouwen van coronasteunmaatregelen. Maar verschillende Fed-bestuurders hebben meermaals aangegeven dat de hogere inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard zal zijn.

De S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4239,18 punten. De leidende Dow-Jonesindex eindigde licht hoger op 34.466,24 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,8 procent vooruit tot 14.020,33 punten.

Verder werd bekend dat het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS voor de zesde week op rij is gedaald. Daarnaast werd ook het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) gadegeslagen. In Frankfurt bleef het vuurwerk als verwacht uit.

GameStop kwam donderdag nabeurs met cijfers en maakte bekend dat twee voormalige bestuurders van Amazon toetreden tot de top van het bedrijf. De bestuurders moeten helpen bij de overgang van GameStop naar een e-commercebedrijf. GameStop zei verder op termijn nog eens 5 miljoen aandelen te willen verkopen. Bioscoopketen AMC Entertainment, die net als GameStop tot de zogeheten Reddit-aandelen behoort, ging ruim 13 procent onderuit.

Vliegtuigmaker Boeing boekte een kleine koerswinst. Luchtvaartmaatschappij United Airlines zou naar verluidt een substantieel aantal nieuwe toestellen bij Boeing hebben besteld. Daarbij zou het onder meer gaan om zeker honderd vliegtuigen van het type 737 MAX.

Gameproducent EA Electronics (EA) daalde licht. Het bedrijf achter populaire spellen als Battlefield, FIFA 21 en Need for Speed is het slachtoffer geworden van een datahack. EA zei dat de hackers onder meer een beperkt aantal broncodes hebben gestolen. Er zijn geen gegevens van spelers buitgemaakt en hun privacy is niet in gevaar, aldus EA.

De euro was 1,2170 dollar waard, net als bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 70,19 dollar. Brentolie klom ook 0,3 procent in prijs, tot 72,43 dollar per vat.