UWV: arbeidsmarkt herstelt, geen grote banenkrimp in verschiet

Een grote banenkrimp na het aflopen van de coronasteun van de overheid blijft waarschijnlijk uit. Volgens een nieuwe prognose van uitkeringsinstantie UWV herstelt de arbeidsmarkt zich vrij snel van de coronacrisis. In sommige sectoren, bijvoorbeeld specialistische zakelijke diensten, vindt dit jaar al een groei van het aantal banen plaats, denken de deskundigen. En volgend jaar laat de totale werkgelegenheid in Nederland naar verwachting ook weer groei zien.

Het herstel van de arbeidsmarkt is volgens het UWV waarschijnlijk voor het eerst te zien in een stijging van het aantal gewerkte uren. Dit aantal zal dit jaar waarschijnlijk weer met 2 procent oplopen, waarmee dit cijfer zich zou herstellen van de afname het aantal gewerkte uren met 3,4 procent vorig jaar. Wat betreft het totaal aantal banen voorziet het UWV voor 2021 nog een kleine krimp van 0,1 procent, tot ongeveer 10,7 miljoen banen. In 2022 zal het totaal aantal banen over alle sectoren toenemen tot iets meer dan 10,8 miljoen banen. Dat zou dan gaan om een toename van 1,3 procent.

Sectoren die vorig jaar het meest geraakt zijn door de coronamaatregelen, hebben het dit jaar nog wel erg moeilijk. Daar verwacht het UWV in 2021 nog een wat sterkere banenafname. Bijvoorbeeld in de sector cultuur, sport en recreatie daalt het aantal banen waarschijnlijk met 4,3 procent, bij schoonmaakbedrijven daalt het aantal banen met 3,3 procent en in de horeca met 1,5 procent. Een uitzondering hierop is de uitzendbranche. Deze sector werd hard geraakt door de coronacrisis, maar in 2021 groeit het aantal banen in hier juist het hardst met 2,4 procent.

Ondanks de economische impact van de lockdowns is de werkloosheid relatief weinig toegenomen, constateert de uitkeringsinstantie verder. Uit onderzoek van het UWV blijkt dat 61 procent van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren binnen een half jaar weer werk vond. Ook in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector, die hard geraakt werden door de coronacrisis, vond een groot gedeelte van de baanverliezers weer binnen zes maanden werk.