Boris Johnson ontvangt wereldleiders op G7-top in Cornwall

De Britse premier Boris Johnson ontvangt de komende dagen de wereldleiders van de G7. Dat is een club van zeven landen met grote economieën. De driedaagse top wordt gehouden in het badplaatsje Carbis Bay in Cornwall. Er wordt onder meer gesproken over de coronapandemie en de wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven.

De belangrijkste locatie is een landgoed van 50 hectare met een luxueus hotel, een duur restaurant en een spa. Het vijfsterrenhotel stamt uit 1894 en telt 38 kamers. Het wordt de laatste G7-top van de vertrekkende bondskanselier Angela Merkel en de eerste van de Amerikaanse president Joe Biden. De G7 bestaat verder uit Japan, Canada, Frankrijk, Italië en ook de Europese Unie is vertegenwoordigd. Johnson heeft daarnaast als gasten de leiders van Australië, India en Zuid-Korea uitgenodigd.

De landen van de G7 hebben eerder deze maand op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven. Daarmee krijgen Europese landen meer rechten om bijvoorbeeld Amerikaanse techondernemingen zoals Facebook en Amazon te belasten.

De top dreigt te worden overschaduwd door het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wat betreft de kwestie Noord-Ierland. Londen besloot eerder eenzijdig het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept uit te stellen tot 1 oktober. Daarop kondigde de EU juridische stappen aan.

De G7 ging eerder door het leven onder de naam G8 toen Rusland nog deelnam. Dat land werd er uitgezet na de annexatie van de Krim in 2014. De laatste top was in 2019 in het Franse Biarritz aan de Golf van Biskaje.