Britse minister: economie begint te herstellen

De economie van het Verenigd Koninkrijk is in april het sterkst gegroeid in negen maanden, geholpen doordat winkels, kappers en delen van de horeca weer open konden. Volgens de Britse minister van Financiën Rishi Sunak gaat het om een “veelbelovend teken dat onze economie zich begint te herstellen”.

Het zogeheten bruto binnenlands product (bbp) dikte op maandbasis met 2,3 procent aan, ondanks een onverwachte krimp van de industriële productie. Of het goed blijft gaan met de Britse economie, is nog wel onzeker. De Britse premier Boris Johnson vond het eerder deze week nog te vroeg om te zeggen of de laatste coronabeperkingen op 21 juni kunnen verdwijnen. Het einde van de lockdown hangt onder meer af van de vraag of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden tegen de zogenoemde Delta-variant, die zich snel verspreidt.

Sunak benadrukt in ieder geval dat het voorlopig nog niet gedaan is met de steunmaatregelen van de overheid. “Er zijn mensen die onze steun nog steeds nodig hebben”, geeft hij aan. De speciale verlofregeling van de overheid, waarmee de regering zoveel mogelijk banen wil beschermen, blijft volgens hem nog tot september van kracht.