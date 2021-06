Brouwers klaar voor ‘zinderende zomer vol mooie festivals’

De brouwers zijn blij met het kabinetsbesluit dat vanaf 30 juni evenementen zonder grote beperkingen kunnen plaatsvinden. Heineken hoopt op een “zinderende zomer vol mooie festivals en evenementen”. Bierbrouwer Grolsch is er ook klaar voor en hoopt vooral “dat de organisatoren alles op tijd rond kunnen krijgen”.

Heineken zegt blij te zijn met deze volgende stap, “voor de festivalgangers, maar zeker ook voor de ondernemers”. Zelf is het concern voorbereid op een zomer vol festivals en evenementen, “zoals we ook voorbereid waren op de opening van de horeca”.

De woordvoerder van Grolsch merkt op dat de grote uitdaging vooral bij de organisatoren van de evenementen en festivals ligt. “Ze zijn druk met plannen, maar er is nog weinig definitief omdat ze op lokaal niveau vergunningen moeten regelen, personeel moeten rondkrijgen, en bijvoorbeeld ook beveiliging.” Waar Grolsch zeker van is, is dat het countrypopfestival Tuckerville in september doorgaat. Ook het 7th Sunday Festival, normaal met Pinksteren, is verzet naar juli en kan doorgaan. De bierbrouwer kan zich naar eigen zeggen snel aanpassen en is er klaar voor.

Bavaria is blij dat het personeel dat zich normaal met de festivals bezighoudt, en vorig jaar op andere plekken in de organisatie is geplaatst, weer naar zijn oude baan terug kan. De brouwer is al een tijd met klanten in gesprek over de draaiboeken voor komende zomer, maar door het kabinetsbesluit kunnen de voorbereidingen echt beginnen. Bavaria verwacht in september een enorme toename van festivals, omdat er in mei en juni veel zijn gecanceld. Veel daarvan worden nu wellicht verplaatst naar september, daar houdt de brouwer rekening mee. “We gaan het voor elkaar krijgen, want het belangrijkste is dat we weer ongedwongen een biertje kunnen drinken met vrienden”, aldus Bavaria.

Bij alle festiviteiten vanaf 30 juni hoeven mensen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook hoeven ze geen mondkapje op. Bezoekers moeten zich vooraf wel laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Vooralsnog blijft het eerst bij eendaagse evenementen met maximaal 25.000 bezoekers. Vanaf eind juli kunnen er ook meerdaagse festivals worden georganiseerd.