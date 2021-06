Chinese taxi-app Didi zet plannen door voor beursgang in New York

De Chinese taxi-app Didi Chuxing zet de plannen voor een beursgang in New York door. Het wordt mogelijk de grootste beursgang van het jaar. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China. Het bedrijf is verder vooral actief in Latijns-Amerika en zou plannen hebben om naar Europa te komen.

Het bedrijf maakte bekend dat het in 2020 een verlies heeft geboekt van 1,6 miljard dollar. Doordat de coronapandemie in China onder controle is, kon Didi herstellen en daarom zijn plannen voor een beursgang versneld. In beursdocumenten spreekt Didi over een bedrijfswaardering van 100 miljard dollar, een bedrag dat nog kan wijzigen als de exacte details van de aandelenplaatsing bekend zijn.

De Chinese variant van het Amerikaanse Uber Technologies diende donderdag officieel een aanvraag in. De beursgang wordt begeleid door de zakenbanken Goldman Sachs, Morgan Stanley en JPMorgan Chase. Een belangrijke investeerder in de taxidienst is het Japanse SoftBank. Naar verluidt kijk het bedrijf ook naar een notering in Hongkong, op een later moment.