Consumentenbond: nepaanbiedingen bij BCC, Beter Bed en Expert

Onder meer winkelketens BCC, Beter Bed en Expert maken zich schuldig aan misleiding met nepaanbiedingen. Dat stelt de Consumentenbond op basis van nieuw onderzoek. Met zogeheten ‘van-voorprijzen’ suggereren winkels soms flinke kortingen, terwijl de doorgestreepte ‘van-prijs’ nooit is gerekend. Dat is prijsmisleiding en in strijd met de wet, waarschuwt de organisatie. BCC, Beter Bed en Expert konden nog niet reageren op de beschuldigingen van de Consumentenbond.

De Consumentenbond haalt onder meer een voorbeeld van elektronicawinkel Expert aan, waar sprake zou zijn van een nepkorting op een televisie. Deze zou afgeprijsd zijn van 1499 euro naar 1199 euro. In werkelijkheid was de tv al langer voor de lagere prijs te koop.

Drie maanden lang peilde de Consumentenbond wekelijks de prijzen bij honderd webwinkels. Het aantal winkels met nepaanbiedingen loopt wel terug. Volgens het onderzoek van de Consumentenbond hielden 16 van de 100 winkels zich niet aan de regels. Vorig jaar waren dat er nog 39 van de 100.

De Consumentenbond heeft de resultaten voorgelegd aan de winkels. Een aantal wist niet dat ze nepaanbiedingen op de website hadden staan. Bij andere webwinkels ging het om een technische fout of ze waren niet op de hoogte van de regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Sommige ketens, zoals Expert, werden ook in eerdere onderzoeken genoemd. Bij Wehkamp, volgens de Consumentenbond eerder een hardnekkige overtreder, zijn tijdens dit onderzoek geen nepaanbiedingen gevonden. De Consumentenbond gaat de resultaten van het onderzoek delen met de ACM.