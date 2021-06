CPB-directeur: Nederland moet cryptomunt in de ban doen

Het kabinet moet de bitcoin en andere cryptomunten verbieden, schrijft directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Pieter Hasekamp vrijdag in een essay in het Financieele Dagblad. Hij verwacht dat een crash van de cryptovaluta’s onvermijdelijk is en vindt dat Nederland daarom zo snel mogelijk moet ingrijpen.

“Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen”, schrijft Hasekamp in de krant. Het CPB geldt als een belangrijk adviseur van het kabinet, waarvan Hasekamp sinds maart 2020 directeur is.

Hasekamp rekent erop dat een verbod automatisch leidt tot waardedaling van cryptovaluta. “Het product heeft zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen.”

Omdat cryptomunten niet door een financiële instelling worden uitgegeven, is het nog te bezien of een verbod erop nationaal kon worden ingevoerd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wees daarom in 2018 een verbod op cryptomunten van de hand.

Andere landen gaan juist de andere koers op dan een verbod. In El Salvador is de cryptomunt bitcoin afgelopen week goedgekeurd als een wettig betaalmiddel.