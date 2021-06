Europese beurzen schudden inflatiezorgen af, AEX fractie hoger

De Europese beurzen gingen vrijdag overwegend licht vooruit. Beleggers trokken zich op aan het nieuwe slotrecord van de S&P 500-index op Wall Street en lieten zich niet van de wijs brengen door de sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten. Volgens centrale bankiers worden de prijzen aangejaagd door de heropening van de economie en zal het gemiddelde prijspeil in de toekomst weer dalen.

Op het Damrak beleefde de Twentse waterfilteraar NX Filtration een weinig enerverend beursdebuut. De koers stond op 11,02 euro en noteerde daarmee iets boven de introductieprijs van 11 euro per aandeel. Het bedrijf haalde met de beursgang 165 miljoen euro op. Het geld zal worden gebruikt om de verdere groei van het waterzuiveringstechnologiebedrijf uit Enschede te financieren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 725,61 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1066,30 punten onder aanvoering van metalenspecialist AMG (plus 2,1 procent). Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. De Londense FTSE-index steeg 0,6 procent dankzij een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in april.

Verlichtingsbedrijf Signify en informatieleverancier RELX gingen aan kop in de AEX met winsten van rond de 1 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, sloot de rij met een min van ruim 2 procent.

Prosus daalde 0,7 procent. De techinvesteerder verwacht in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, een hogere winst te hebben behaald. Op 21 juni brengt het bedrijf de volledige jaarcijfers naar buiten. Ondanks de winstgroei van Prosus zijn grote aandeelhouders van het bedrijf niet tevreden. Volgens mediaberichten ontving Prosus deze week een brief van Zuid-Afrikaanse vermogensbeheerders, waarin ze hun ongenoegen uitten over de onderwaardering van het bedrijf.

In de MidKap klom GrandVision 0,2 procent. Ook de Turkse mededingingstoezichthouder heeft goedkeuring gegeven voor de overname van het moederbedrijf van optiekketens Pearl en Eyewish door het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. Daarmee zijn alle goedkeuringen binnen voor de overname.

Deutsche Bank zakte 3,5 procent in Frankfurt. Volgens persbureau Reuters oefent de Europese Centrale Bank druk uit op de grootste bank van Duitsland om snel een opvolger te vinden voor voorzitter Paul Achleitner, die volgend jaar met pensioen gaat.

De euro stond op 1,2160 dollar, tegen 1,2170 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 70,40 dollar. Brentolie klom ook 0,2 procent in prijs, tot 72,68 dollar per vat.