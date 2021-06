Grootste vermogensbeheerder krijgt belangrijke vergunning in China

BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, is de eerste grote buitenlandse partij uit de branche die toestemming heeft gekregen om een volledig eigen beleggingsfonds te starten in China. Dat land probeert zich er al een aantal jaar voor in te zetten om de eigen economie wat toegankelijker te maken voor buitenlandse bedrijven, ondanks de handelsconflicten met het Westen waar de Chinezen ook in verzeild zijn.

Volgens BlackRock hebben de beheerders van het Chinese fonds de benodigde goedkeuring binnen van de Chinese autoriteiten om met hun werk te beginnen. “China neemt belangrijke stappen om zijn financiĆ«le markten open te stellen”, vindt BlackRock-topman Larry Fink. Tot nu toe mocht BlackRock alleen in China actief zijn als ten minste een deel van de lokale activiteiten nog in Chinese handen was.

China, de tweede economie van de wereld, wordt gezien als een interessante markt door westerse vermogensbeheerders. Andere grote spelers in de branche, waaronder Fidelity International, Neuberger Berman en Schroders hebben eveneens aanvragen ingediend voor het opzetten van eigen beleggingsfondsen in China. BlackRock zelf sleepte ongeveer maand geleden ook al een vergunning in de wacht voor een Chinees vermogensbeheersbedrijf waarvan de meerderheid van de aandelen van BlackRock is. De fondsenreus heeft ook nog een minderheidsbelang in een beleggingsfonds met Bank of China.

De beleggingen onder beheer van BlackRock nemen al een tijdje flink toe. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het omgerekend om zo’n 7500 miljard euro, het hoogste niveau ooit. BlackRock profiteert sterk van de hard oplopende aandelenkoersen. Dat laatste is vooral te danken aan de vele coronasteunmaatregelen van overheden, en in het bijzonder het steunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden. Ook het optimisme over de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus stuwde wereldwijd beursindexen naar nieuwe records.