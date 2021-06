‘Hoekstra beschermt kleine spaarder met toezegging over rente’

Mensen met minder dan 100.000 euro aan spaargeld krijgen “zekerheid en bescherming” doordat minister Wopke Hoekstra heeft beloofd in te grijpen als kleine spaarders straks niet meer om een negatieve rente heen zouden kunnen. Dat zegt deskundige Amanda Bulthuis van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Ze spreekt van een “mooie toezegging”. Banken zelf reageren terughoudend op de uitlatingen van de bewindsman.

Hoekstra noemde het donderdag “logisch om vast te houden aan het anker van de depositogarantiegrens”, oftewel 100.000 euro. Tot dat bedrag moeten spaarders wat hem betreft hun geld op een bank kunnen zetten zonder ervoor te moeten betalen. Wel liet Hoekstra de mogelijkheid open dat sommige banken met negatieve spaarrente zouden komen voor tegoeden onder de grens van 100.000 euro.

Over een mogelijke negatieve spaarrente voor kleine spaarders is al lang veel te doen. Doemdenkers zijn bang dat mensen dan massaal hun spaargeld van de bank halen. Bulthuis vindt het dan ook een goede zaak dat Hoekstra met deze toezegging komt. Ze hoopt echter wel dat hij ook doorpakt. “Hoekstra wil in eerste instantie in gesprek gaan met banken als de grens voor negatieve rente onder de 100.000 euro komt. Maar als dat geen uitkomst biedt die ‘kleinere’ spaarders beschermt tegen negatieve rente, moet hij toch ook de stap naar een verbod durven nemen.”

Volgens Bulthuis kan Hoekstra het best al snel deze gesprekken starten. Per 1 juli verlagen Rabobank, ING, SNS Bank, ASN Bank, RegioBank en Knab de grens voor negatieve rente al naar 100.000 euro, weet zij. Die grens lag bij de meeste banken op 250.000 euro. Alleen bij Knab was het al 150.000 euro. “Voor deze banken is de volgende stap dus al onder de grens die Hoekstra nu aangeeft.” Ook ABN AMRO verlaagt per 1 juli de grens voor negatieve rente. Daar gaat de grens van 500.000 euro naar 150.000 euro.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt naar aanleiding van de woorden van Hoekstra dat banken zelf hun rentepercentages bepalen. “De minister lijkt het onwenselijk te vinden als kleine spaarders met negatieve rente geconfronteerd zouden worden. Hij wil dat op dit moment niet wettelijk afdwingen, zoals sommige fracties in de Tweede Kamer.” Volgens een woordvoerder begrijpen banken de zorgen over de gevolgen van de lage rente-omgeving. Maar hij legt ook uit wat de lage rentes voor banken betekenen. Zij moeten moeten betalen voor de overtollige tegoeden die zij aanhouden bij de Europese Centrale Bank (ECB). Daarbij hebben de banken er vorig jaar veel spaargeld van particulieren bijgekregen, die hun geld tijdens de coronalockdowns massaal op de bank zetten en niet spendeerden aan bijvoorbeeld een vakantie.