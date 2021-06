Just Eat Takeaway doet nog een stapje terug op Beursplein 5

Just Eat Takeaway was vrijdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam met een verlies van 1,5 procent. Het maaltijdbestelbedrijf verloor een dag eerder ook al 1 procent bij de hoofdfondsen, nadat de aandeelhouders van het Amerikaanse Grubhub instemden met de overname door Just Eat Takeaway. Deze deal heeft een waarde van circa 7,3 miljard dollar, maar doet de beurswaarde van de onderneming vooralsnog geen goed.

Het sentiment in Amsterdam, maar ook elders in Europa, was overigens positief. De woorden van ECB-voorzitter Christine Lagarde van een dag eerder ijlden nog na. De ECB verhoogde zijn ramingen met betrekking tot de economische groei van het landenblok, maar zei ook geen haast te hebben met het afbouwen van de coronasteunmaatregelen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,4 procent op 728,48 punten. De MidKap won ook 0,4 procent tot 1068,47 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent. De Londense FTSE-index steeg 0,6 procent geholpen door een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in april.

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,2 procent. Ook metalenspecialist AMG deed het goed. Dat fonds eindigde bovenaan in de MidKap met een winst van 2,8 procent.

De Twentse waterfilteraar NX Filtration beleefde een weinig enerverend beursdebuut. De koers sloot op 11 euro, gelijk aan de introductieprijs. Het bedrijf haalde met de beursgang 165 miljoen euro op. Het geld zal worden gebruikt om de verdere groei van het waterzuiveringstechnologiebedrijf uit Enschede te financieren.

Prosus maakte een eerder verlies goed en won 1 procent. De techinvesteerder verwacht in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, een hogere winst te hebben behaald. Op 21 juni brengt het bedrijf de volledige jaarcijfers naar buiten. Ondanks de winstgroei van Prosus zijn grote aandeelhouders van het bedrijf niet tevreden. Volgens mediaberichten ontving Prosus deze week een brief van Zuid-Afrikaanse vermogensbeheerders, waarin ze hun ongenoegen uitten over de onderwaardering van het bedrijf.

Deutsche Bank zakte rond de 2 procent in Frankfurt. Volgens persbureau Reuters oefent de ECB druk uit op de grootste bank van Duitsland om snel een opvolger te vinden voor voorzitter Paul Achleitner, die volgend jaar met pensioen gaat.

De euro stond op 1,2100 dollar, tegen 1,2170 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie was bij de slotbel 1,1 procent duurder op 71,05 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs, tot 72,94 dollar per vat.