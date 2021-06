Knot: Europese schuldenregels moeten flexibeler

Lidstaten van de Europese Unie moeten meer ruimte krijgen om ook in minder extreme tijden investeringen te doen. Dan kunnen overheden economische groei stimuleren wanneer, zoals nu, de rente laag is. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) tijdens een lezing in Rotterdam.

De begrotingsregels van de Europese Unie zijn vanwege de coronacrisis tijdelijk opgeschort. Normaliter moet het begrotingstekort van een lid van de EU worden beperkt tot 3 procent. Het opschorten van de regels tijdens de pandemie is een goede zaak, maar zo’n alles-of-nietsbenadering is niet de beste manier om de economie stabiel te houden, vindt Knot.

“Flexibiliteit zou een meer intrinsiek kenmerk moeten zijn van het systeem, en niet iets wat alleen in noodgevallen kan”, zei Knot, die ook een van de beleidsmakers is bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Een ander Europees taboe werd al eerder doorbroken. Voor het coronaherstelfonds gaat de Europese Unie op Europees niveau schulden aan, wat in sommige landen erg gevoelig ligt. Het fonds werd in het leven geroepen na stevige onderhandelingen tussen de regeringen van de EU-lidstaten en is het belangrijkste onderdeel van een grotere serie coronamaatregelen van in totaal 750 miljard euro.