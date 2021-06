McDonald’s getroffen door hack in Korea en Taiwan

Fastfoodketen McDonald’s is in Korea en Taiwan getroffen door een computerinbraak in de systemen van het bedrijf. Daarbij hebben de hackers persoonsgegevens van klanten buit kunnen maken, bevestigt de keten na berichtgeving door zakenkrant The Wall Street Journal. Het zou gaan om maar een klein aantal bestanden, waarvan sommigen zowel gegevens van werknemers als klanten bevat, en niet om een hack met gijzelsoftware, waarvoor geld betaald moet worden om de gegevens weer terug te krijgen.

Het zou ook het niet gaan om betaalgegevens, wel om e-mails, telefoonnummers en adressen die gebruikt worden voor bezorging. Het bedrijf wilde niet zeggen hoeveel mensen precies het slachtoffer zijn geworden. De klanten en werknemers om wie het gaat worden op de hoogte gesteld van de digitale inbraak.

Daarnaast heeft McDonald’s de toezichthouders in Azië geïnformeerd. Ook laat het bedrijf weten vrijdag twee externe consultants te hebben ingehuurd om ongeoorloofde activiteit op een intern beveiligingssysteem te onderzoeken. Aanleiding daarvoor was een specifiek incident waarin de ongeoorloofde toegang binnen een week was opgelost.

Er zouden ook gegevens van werknemers in Zuid-Afrika en Rusland ontvreemd zijn, kwam naar voren uit het onderzoek naar de hack. McDonald’s zegt in een verklaring verder dat het bedrijf stappen neemt om de beveiliging te verbeteren.

De laatste tijd worden vaker grotere bedrijven getroffen door soortgelijke computerinbraken. Zo werd het grootste oliepijplijnbedrijf van de Verenigde Staten onlangs nog getroffen door een hack.