Mkb en zzp’ers net zoveel op de weg als voor crisis

Het mkb en zzp’ers zitten weer volop in de auto op weg naar werk. Ook grote bedrijven maken weer meer kilometers, maar de toename is minder groot dan bij het mkb. Dat meldt tankpasleverancier Travelcard op basis van een analyse van het tankgedrag van zakelijke autorijders.

De versoepelingen van de coronamaatregelen vorige week hebben geleid tot een verdere toename van het aantal reisbewegingen in het zakelijk verkeer, concludeert Travelcard, die de hoeveelheid brandstof registreert die er dagelijks wordt getankt. Ondernemers en medewerkers van het mkb tanken inmiddels 97 procent van het volume van 1 maart 2020, vóór de coronacrisis. Grote bedrijven zitten nu op ruim 60 procent van het brandstofverbruik van 1 maart vorig jaar.

Hoewel demissionair premier Mark Rutte in zijn persconferentie niets zei over thuiswerken, blijkt uit de cijfers een duidelijke toename in woon-werkverkeer, aldus de tankpasleverancier.

Uit de cijfers komt ook naar voren dat de tweede lockdown, die half december 2020 begon, leidde tot een grote terugval in brandstofgebruik. De feestdagen droegen daar ook aan bij, meent Travelcard. Bij zzp’ers en het mkb zakte het brandstofgebruik toen met de helft ten opzichte van de hoeveelheid op 1 maart 2020. Bij grote bedrijven was dat gebruik zelfs slechts 38 procent ten opzichte van 1 maart vorig jaar.

Travelcard beschikt over een Europees netwerk van 195.000 laadpunten en 55.000 aangesloten tankstations. De focus ligt daarbij op Nederland en de omliggende landen.