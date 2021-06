‘Nederlanders geven weer geld uit aan culturele uitjes’

Nederlanders zijn na de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen weer eropuit getrokken. Dat merkt ING op basis van de pinbetalingen die de bank verwerkt. In bijvoorbeeld horeca, bioscopen, musea en casino’s liepen de pinomzetten afgelopen week duidelijk op.

In de zogeheten cultuursector was volgens de gegevens van de bank sprake van een stijging van de pinomzet met 77 procent. Dat komt vooral doordat veel indoorlocaties, zoals bioscopen en musea, weer bezoekers mogen ontvangen. Ook casino’s werden goed bezocht. Maar de plus bij de pretparken was bijvoorbeeld minder groot omdat die al eerder de poorten mochten openen, schrijft ING. Toch zit de cultuursector nog onder het niveau van voor corona, berekende de bank. Het achterblijven van de omzetten in de cultuur- en recreatiesector komt doordat er nog steeds beperkingen zijn, zoals een maximumaantal bezoekers.

Mensen kopen wel duidelijk meer producten dan voor de coronacrisis, blijkt verder uit de pintransacties. De gemiddelde pinomzetten bij winkels met producten, zowel ‘food’ als ‘non-food’, liggen ruim boven het pre-coronaniveau. Het lijkt er ook op dat mensen de nog niet volledige opening van de recreatie- en cultuursector compenseren door het kopen van producten, stelt de bank. “Zo zullen consumenten die minder kunnen uitgeven aan uitjes, spullen aanschaffen om hun vrije tijd mee in te vullen.” Het gaat bijvoorbeeld om een sportfiets en extra speelgoed.

Restaurants en cafés lieten een bescheiden verbetering zien afgelopen week. Zij mochten al eerder buiten open. ING denkt dat daarbij onder meer kan meespelen dat een deel van de pinomzet is verschoven van pinnen bij afhaal en bezorging naar pinnen in het restaurant zelf. “Al met al ligt de omzet nog steeds 10 procent onder het niveau van voor corona.”