Nieuw record S&P 500 op kalm Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten het weekend ingegaan. De brede S&P 500 sloot daarbij op een nieuw record. De aandacht ging onder meer uit naar grote techbedrijven. Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de macht van Amazon, Facebook, Apple en Google, dat onderdeel is van Alphabet, indammen en deden daarvoor een reeks voorstellen.

De maatregelen volgen op een langdurig onderzoek naar de vier bedrijven, dat vorig jaar werd afgerond door een speciale antitrustcommissie van het lagerhuis. Het gezelschap kwam toen tot de conclusie dat Amazon, Apple, Facebook en Google een monopoliepositie hebben en dat de antitrustwetgeving moet worden herzien, om zo beter om te kunnen gaan met de unieke uitdagingen van concurrentie op de digitale markten.

Mogelijk betekent dit dat de techbedrijven onderdelen zullen moeten verkopen. Maar de voorstellen hebben nog een lange weg te gaan, alvorens het tot regelgeving komt waaronder president Joe Biden zijn handtekening kan zetten. Beleggers in Big Tech leken zich nog niet heel veel zorgen te maken. Het aandeel Apple sloot de sessie met een winst van 1 procent. Facebook, Alphabet en Amazon sloten tot 0,4 procent lager.

Verder hielden de markten de ontwikkelingen rond de G7-top in het Verenigd Koninkrijk in de gaten. Beleggers hebben ook goede hoop dat de Federal Reserve voorlopig niet zal tornen aan de steunmaatregelen, wat ook vanuit de G7-top zelf klonk. De hoge inflatie is volgens kenners van tijdelijke aard, waarmee er ruimte is voor aanhoudende steun vanuit de centrale banken. Komende week staat de rentevergadering van de Fed op de agenda.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de vrijdagsessie een fractie hoger op 34.479,60 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4247,44 punten, na het recordslot op donderdag. Techgraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 14.069,42 punten.

Ook ging de aandacht uit naar de bankensector. Amerikaanse banken moeten zich meer inspannen om het gebruik van de door schandalen geplaagde benchmark Libor te stoppen. Het is een van de strengste waarschuwingen tot nu toe van Amerikaanse toezichthouders aan de sector. Bankaandelen lieten een gemengd beeld zien.

Vertex Pharmaceuticals verloor 11 procent. De farmaceut stopte met de ontwikkeling van een experimenteel geneesmiddel voor de behandeling van een zeldzame genetische ziekte, genaamd AAT-deficiƫntie. Branchegenoot Johnson & Johnson zakte 1,3 procent. Dochter Janssen moet een deel van de vaccindoses weggooien die in een fabriek in Baltimore zijn gemaakt.