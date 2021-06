Straks klagen over kredietregistratie bij Kifid in plaats van BKR

Consumenten met een klacht over hun registratie in het BKR-register, dat leningen van consumenten bijhoudt, kunnen straks terecht bij het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Aanleiding is de grote overlap en samenloop van klachten bij de twee instellingen. Het samenvoegen moet voor een efficiëntere afhandeling van klachten over kredietregistraties zorgen, zegt het Kifid.

Per 1 oktober wordt het klachtenloket van het Bureau Krediet Registratie, de Geschillencommissie BKR, overgeheveld naar het financiële klachteninstituut. Consumenten met leningen vanaf 250 euro worden automatisch geregistreerd bij BKR. Dat hoeft bij het op tijd afbetalen van die lening niet meteen problemen op te leveren voor het afsluiten van andere leningen, zoals een hypotheek, maar kan wel gevolgen hebben als iemand dat niet doet. Dan kunnen andere leningverstrekkers een signaal krijgen dat er niet op tijd wordt betaald door middel van een codering.

De eerste stap bij een klacht over een kredietregistratie is deze voorleggen aan de kredietaanbieder die de registratie heeft gedaan, zoals een telecombedrijf dat telefoons verkoopt, adviseert het Kifid. Als de consument er met de aanbieder niet uit komt, kan hij naar het klachtenloket.

Het indienen van een klacht kost geen geld. Als er een zitting moet komen om partijen te horen over een klacht, vindt deze online plaats of fysiek bij het Kifid in Den Haag. Daar zijn ook geen kosten aan verbonden.