‘Tanken gaat komende tijd waarschijnlijk nog duurder worden’

Tanken gaat de komende tijd waarschijnlijk nog duurder worden. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) toont de wereldwijde vraag naar olie herstel en deze vraag is waarschijnlijk volgend jaar weer terug op het niveau van voor de crisis. De organisatie waarschuwt dat dit zal betekenen dat de olieprijzen verder oplopen, als er niet snel meer olie uit de grond wordt gepompt.

Het IEA houdt er in de voorspelling rekening mee dat er door de versoepelingen van de coronaregels steeds meer economie├źn weer ‘open’ gaan, wat de vraag naar brandstoffen stuwt. Het IEA denkt dat de mondiale consumptie daardoor in de tweede helft van volgend jaar weer meer dan 100 miljoen vaten per dag zal bedragen. De olieprijzen zijn nu al hersteld tot het hoogste punt in circa twee jaar. Voor een vat ruwe olie moet op de oliemarkt inmiddels weer meer dan 70 dollar worden neergeteld.

De nieuwe prognose weerlegt de speculatie van sommige deskundigen dat het olieverbruik, en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen, mogelijk al over zijn hoogtepunt heen zou zijn doordat mensen door de virusuitbraak meer vanuit huis zijn gaan werken en anders zijn gaan aankijken tegen mobiliteit. Het IEA raadt oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland daarom aan om hun olieproductie weer meer op te gaan voeren.

De benzineprijs in Nederland bereikte eerder deze week al een record. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers bedroeg de adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) maandag 1,905 euro. Inmiddels gaat het om een iets lager bedrag, namelijk 1,900 euro. Voor diesel geldt momenteel een adviesprijs van 1,547 euro. Die brandstof was medio oktober 2012 het duurst, met een adviesprijs van 1,558 euro.

UnitedConsumers houdt de brandstofprijzen al sinds begin deze eeuw dagelijks bij op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij goedkope pompen in Nederland nog mogelijk om E10 voor minder dan 1,70 euro per liter te tanken. De Nederlandse benzineprijs bestaat voor een groot deel uit accijns. Dat is een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld.