Bijna half miljoen vluchten minder sinds begin virusuitbraak

Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan in te dammen, zijn van en naar Nederland bijna een half miljoen vluchten minder uitgevoerd. En waarschijnlijk gaat het ook nog jaren duren voordat het vliegverkeer weer op het niveau van voor de crisis zit, meldt de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol in een rapport over Nederland.

De daling van het aantal vertrekkende en aankomende vluchten vanaf 1 maart 2020 komt neer op 487.000. In heel vorig jaar ging het aantal vluchten met zo’n 55 procent omlaag. Inmiddels zou sprake zijn van gemiddeld 778 vluchten per dag. Dat is ongeveer 57 procent minder vergeleken met 2019 in dezelfde tijd van het jaar.

Daarmee is de daling dit jaar dus nog iets groter geworden dan de gemiddelde terugval van vorig jaar. Daarbij speelt mee dat het cijfer over 2020 nog enigszins omhoog wordt getrokken door de eerste weken van maart, voordat de pandemie pas echt uitbrak, en het beperkte herstel van het vliegverkeer in de zomer.

Bij zijn prognose voor de komende jaren hanteert Eurocontrol verschillende scenario’s, afhankelijk van het tempo van de vaccinatiecampagne. Hoe dan ook zal het aantal vluchten voor 2024 nog niet op het niveau terug zijn van 2019, denkt de luchtverkeersleider. In het meest waarschijnlijke scenario komt het aantal vluchten dit jaar uit op zo’n 44 procent van het niveau van het laatste jaar voor de crisis. Volgend jaar zou dat verbeteren tot 69 procent, in 2023 gaat het dan om 81 procent en in 2024 om ongeveer 93 procent.