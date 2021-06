‘Macron biedt Johnson ‘reset’ aan van Frans-Britse relatie’

De Franse president Emmanuel Macron heeft naar verluidt aan de Britse premier Boris Johnson aangeboden de betrekkingen met Groot-Brittannië te herstellen als Johnson zich aan de brexitafspraken gaat houden die met de Europese Unie zijn gemaakt. “De president vertelde Boris Johnson dat er een reset nodig was van de Frans-Britse relatie”, heeft een ingewijde gezegd tegen persbureau Reuters. “Dit kan gebeuren op voorwaarde dat hij zijn woord houdt aan de Europeanen”, aldus de bron, die er ook op wees dat Macron in het Engels sprak met Johnson.

Sinds Groot-Brittannië begin dit jaar de Europese interne markt heeft verlaten, zijn de betrekkingen met het landenblok en vooral met Frankrijk verslechterd. Macron ontpopte zich tot de meest uitgesproken criticus van de weigering van Londen om brexitafspraken rondom Noord-Ierland na te leven. Er gaan al geruchten dat het conflict zou kunnen uitmonden in een handelsoorlog als de Britten de handelsbepalingen aan de laars blijven lappen.

De kwestie overschaduwt de G7-top die dit weekend wordt gehouden in Cornwall. Johnson sprak daar dus al met Macron over de affaire. Later op zaterdag heeft de Britse premier ook een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Waarschijnlijk zal daar hetzelfde onderwerp aan bod komen. Of de onderonsjes met Macron en Merkel enig effect hebben blijft vooralsnog de vraag. De kans is groot dat Johnson geen acht zal slaan op eventuele dreigementen van Europese zijde en de bepalingen rond Noord-Ierland blijft negeren tenzij de EU bereid is tegemoet te komen aan Britse wensen.