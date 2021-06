Vlaamse minister: handel Vlaanderen met VK kreeg klap van brexit

De handel tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk heeft sinds het van kracht worden van de brexit stevige klappen gekregen. Dat komt naar voren uit cijfers die de Vlaamse minister van Economie Hilde Crevits heeft vrijgegeven. De echte impact van de brexit zal evenwel pas later duidelijk worden, gaf ze daarbij aan.

In januari daalde de Vlaamse export naar Groot-BrittanniĆ« met bijna een vijfde in vergelijking met januari 2020, tot zo’n 1,7 miljard euro. In diezelfde periode daalde de import uit het Verenigd Koninkrijk met meer dan de helft, tot 525 miljoen euro. Tussen december 2020 en januari 2021 was er een daling van de Vlaamse export met een derde en een daling van de import met bijna de helft.

Maar de coronacrisis is mogelijk ook van invloed geweest op de cijfers. Britse bedrijven hebben eind vorig jaar ook nog massaal goederen opgeslagen. Goederen die ze in de maanden daarna dus niet hoefden aan te kopen. “We mogen ons dus niet blind staren op het verschil tussen eind 2020 en begin 2021, maar moeten in de komende maanden consequent blijven monitoren en evoluties over verschillende maanden en tussen jaren in beeld brengen”, aldus Crevits.

Het Verenigd Koninkrijk is sinds begin dit jaar officieel geen onderdeel meer van de interne Europese markt. De Britten verlieten eigenlijk bijna een jaar eerder al de Europese Unie, maar waren tot eind 2020 gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Onderhandelaars van beide kampen bereikten na lang onderhandelen pas kort voor kerst een overeenkomst over hun toekomstige handelsrelatie.

Over de brezitdeal is de laatste tijd weer veel te doen, en de Europese Unie dreigt zelfs met sancties tegen Britten. Dat komt omdat de Britse overheid weigert afspraken rondom Noord-Ierland na te leven. De Britten zouden eigenlijk controles en tarieven moeten invoeren op sommige goederen die van het vasteland van Groot-Brittanniƫ naar Noord-Ierland, onderdeel van het VK, gaan. Maar daar wil Londen niet aan. De kwestie overschaduwt onder meer de G7-top die dit weekend wordt gehouden in het badplaatsje Carbis Bay in Cornwall. Ook de Amerikaanse president Joe Biden is daar aanwezig.