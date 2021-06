Nieuwe beursweek staat vooral in teken van rentebesluit Fed

Beleggers richten zich in de nieuwe beursweek vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve. Mogelijk is de sterke toename van de inflatie voor de centralebankenkoepel een reden om eerder de rente te verhogen of coronasteunmaatregelen af te bouwen. Maar volgens veel kenners is de hoge inflatie waarschijnlijk tijdelijk van aard. Veel zal dus afhangen wat de beleidsmakers bij Fed woensdag zullen besluiten.

Eerder zei de Fed voorlopig nog geen rentestap te verwachten. Als gevolg van de steunmaatregelen, het meer en meer heropenen van de economie en het steunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden, gaat het goed met de Amerikaanse economie. Onlangs bleek dat de inflatie er is opgelopen tot wel 5 procent op jaarbasis.

Om oververhitting te voorkomen zou het afbouwen van de steun of het verhogen van de rente een reële optie zijn. Ook minister van Financiën Janet Yellen zei eerder geen moeite te hebben met hogere rentestanden. Daarmee wordt het voor de Fed moeilijker en moeilijker om de rente niet te verhogen.

De financiële markten zullen verder sterk letten op de ontwikkelingen rond het coronavirus. In veel landen worden economieën heropend, maar er is soms ook sprake van terugslagen. De Britse premier Boris Johnson hintte er op dat hij het opheffen van de laatste coronabeperkingen in het Verenigd Koninkrijk vermoedelijk moet uitstellen vanwege de snelle verspreiding van de zogenoemde Delta-variant van het coronavirus.

Ook is er komende dagen veel aandacht voor de internationale politiek. Biden arriveerde afgelopen week in Europa voor de G7-top. Die werd overschaduwd door een conflict tussen de Britten en de EU over Noord-Ierland.

Biden is ook komende dagen nog aan deze zijde van de Atlantische Oceaan. Maandag neemt hij deel aan de NAVO-top in Brussel. Een langverwachte topontmoeting van Biden met de Russische president Vladimir Poetin zal woensdag plaatsvinden in Genève. Daarna keert de Amerikaanse president terug naar Washington.