Oud-topman Van der Veer: Shell wordt gediscrimineerd

Shell wordt gediscrimineerd omdat het bedrijf door de rechter wordt gedwongen zijn uitstoot sneller te verminderen, terwijl dat niet geldt voor andere bedrijven. Dat zei oud-topman Jeroen van der Veer in het televisieprogramma Buitenhof.

Hij vindt het raar dat een rechter zelf voor ieder bedrijf zou kunnen bedenken hoe het klimaatverdrag van Parijs moet worden ingevuld. “Shell 45 procent, KLM is zielig dus die mogen wat minder enzovoort. Dat kan niet”, zei Van der Veer. “Ik denk dat je een hele rare samenleving krijgt, een hele rare rechtsstaat.” Van der Veer was van 2004 tot 2009 de hoogste baas bij Shell, en bleef daarna tot 2013 aan als niet-uitvoerend bestuurder bij de Nederlands-Britse oliereus.

Een Nederlandse rechter besloot eind mei dat de klimaatplannen van Shell niet ver genoeg gingen en dat het bedrijf per direct meer moet doen om zijn uitstoot naar beneden te krijgen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de uitstoot door gebruikers van producten van Shell.

Shell beloofde vervolgens zijn strategie om te verduurzamen op te voeren. Die belofte deed topman Ben van Beurden. In een verklaring repte hij van een uitdaging die Shell niet uit de weg gaat. Ook hij wees erop dat Shell niet het enige bedrijf kan zijn dat gedwongen wordt om zijn uitstoot te verminderen. Hij blijft dan ook verbaasd over het oordeel van de rechter waartegen het bedrijf naar verwachting in beroep gaat.

Van Beurden benadrukte eerder dat iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van de planeet, dus ook Shell, hetzelfde doel voor ogen heeft. En dat is het halen van de klimaatdoelen van Parijs. De uitspraak van de rechter verandert daar volgens Van Beurden niets aan. Het bedrijf is evengoed op zoek naar manieren de uitstoot nog verder terug te brengen, zonder dat de winstgevendheid van de onderneming in gevaar komt.