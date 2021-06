Samsung: nog geen besluit over stoppen productie budgettelefoon

Samsung heeft nog niet besloten of de productie van de nieuwe Galaxy S21 Fan Edition moet worden stopgezet. Dat laat het bedrijf weten in een reactie op een bericht van de Zuid-Koreaanse krant Electronic Times, waarin stond dat die beslissing wel was genomen. De oorzaak voor de mogelijke opschorting van de productie zou het wereldwijde chiptekort zijn.

De nieuwe budgettelefoon zou later dit jaar op de markt moeten komen. Het Zuid-Koreaanse Samsung waarschuwde al eerder dat het worstelt met de gevolgen van het tekort aan halfgeleiders.

In mei werd bekend dat Zuid-Korea in de komende tien jaar honderden miljarden euro’s wil uitgeven aan de chipsector. Daarmee gaat het land de strijd aan met onder andere China en de Verenigde Staten die de markt voor chiptechnologie ook willen domineren.