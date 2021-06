ACM: dreigend tekort aan 06-nummers verder afgewend

Het afgelopen jaar zijn er bijna 1,5 miljoen mobiele telefoonnummers opnieuw uitgegeven. Daardoor is het dreigende tekort aan mobiele telefoonnummers opnieuw afgenomen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat komt onder meer doordat een telecompartij van de Nederlandse markt verdween.

De nummers die zijn vrijgegeven stonden tot dusver “op pauze”. Deze pauzeperiode moet zoveel mogelijk voorkomen dat iemand die het nummer net gekregen heeft gebeld wordt door mensen die het oude nummer nog hebben. De ACM wil niet zeggen om welke telecompartij het gaat, maar wel dat deze partij in 2018 failliet ging. Daardoor is er in de cijfers wel een vertekend beeld van de werkelijke hoeveelheid beschikbare nummers, omdat er nog 480.000 mobiele nummers zijn die nog bij deze partij hoorden. Omdat het faillissement langer dan een jaar geleden is, de tijd waarin de nummers ‘op slot’ gaan, gaat de ACM deze nummers dit jaar met prioriteit uitgeven.

De uitgifte van mobiele telefoonnummers daalt al enkele jaren gestaag. In 2020 zette deze daling verder door. Toen waren er in totaal ruim 52 miljoen mobiele nummers toegekend, in 2019 waren dat er nog bijna 53 miljoen. In 2017 startte de ACM een onderzoek, vanwege de toen hoge aantallen uitgegeven 06-nummers. Daaruit kwam naar voren dat mobiele aanbieders nog genoeg nummers op voorraad hadden.

De ACM bepaalt op basis van de plannen voor de nummers wat ermee gebeurt en houdt toezicht op het gebruik van de nummers. Over die plannen gaat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die bepaalt welke nummerreeksen bestemd zijn voor welk doel, zoals een informatienummer. Per doel is een beperkt aantal nummers beschikbaar, wat tot tekorten kan leiden.

Hoewel er nog steeds veel mobiele telefoonnummers opnieuw worden uitgegeven, is het percentage verstrekte nummers vorig jaar voor het eerst sinds 2012 onder de 90 procent uitgekomen, concludeerde de ACM verder. In totaal zijn er 60 miljoen nummers beschikbaar. Daarvan zijn er ongeveer 87 procent van uitgegeven. Er zijn nog andere nummerreeksen beschikbaar maar die moeten eerst vrijgegeven worden door het ministerie.